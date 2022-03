Op de RSVP-lijst staan naar het schijnt de hertog en hertogin van Sussex. En als hij er toch is, is het voor Harry de uitgelezen kans om zijn favoriete Nederlandse lekkernij in te slaan.

Harry en Meghan komen naar Nederland

Volgens de woordvoerder van het evenement staan de Invictus Games van 16 tot 22 april ‘in de agenda’ van Harry en is het ‘mogelijk’ dat Meghan ook aanwezig is. Harry, zelf twee keer uitgezonden naar Afghanistan, is initiatiefnemer van het sportevenement en bedacht het toernooi om militairen te helpen bij hun herstel.

“Als [Harry en Meghan] hier zijn staat alles in het teken van de deelnemers van de Invictus Games, de kracht van sport en hun herstel. Dat is de uitdrukkelijke wens van ons als organisatoren, van de eigenaar van het evenement (de Invictus Games Foundation) en van de hertog”, aldus de woordvoerder.

Invictus Games

De allereerste editie van de Invictus Games vond in 2014 plaats in Londen. Daarna deed het evenement Orlando, Toronto en Sydney aan. Eigenlijk zou het evenement in Den Haag al eerder plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen ging dat niet door, waardoor de spelen naar Düsseldorf werden verplaatst.

Er is voor prinses Margriet ook een rol weggelegd bij de Haagse editie van de Invictus Games: ze is aangesteld als erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling.

Bron: De Telegraaf