Overnachten in een koninklijk vertrek? Dat kan in dít oude vakantiehuis van de Oranjes

De villa heet momenteel ‘The Monarch’ en is van alle gemakken voorzien.

Het was nogal een toestand...

De Mozambikaanse droom van ons koningspaar was op z’n zachtst gezegd een grote toestand. Volgens bronnen kochten ze de villa destijds voor zo’n 2 miljoen euro. Het leek allemaal zo mooi, maar het paleisje werd maar niet opgeleverd, er werd vermoedelijk gesjoemeld met bouwmaterialen en de kosten bleven maar oplopen. Onder druk van de Tweede Kamer moest het koningspaar het stulpje dan ook verkopen. Dit deden ze in 2012 voor een symbolisch bedrag.

Luxe vakantievilla

Negen jaar later is daar niks meer van te zien: sinds afgelopen mei gaat deze villa als The Monarch door het leven. Het stulpje heeft een transformatie ondergaan en is nu een luxe vakantieresort. Het huis is opgedeeld in drie suites en een hoofdgebouw. De gehele villa is te huren door maximaal 12 personen, maar de suites kunnen ook los gehuurd worden.

Kost wat, maar dan heb je ook wat

De villa is van alle gemakken voorzien. Bekijk onderstaande foto’s maar eens: het ziet er adembenemend uit. Zie je een vakantie hier wel zitten? Je moet wel diep in de buidel kunnen tasten. Voor een overnachting in het hoofdgebouw betaal je 2.328 euro per nacht en voor het huren van de hele villa ben je 4.424 euro per nacht kwijt. Maar dan verblijf je wel in pure luxe mét een beetje koninklijke geschiedenis.

