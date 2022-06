Paleis Noordeinde gaat weer open voor publiek: tickets zijn vanaf nú te koop

Op vier achtereenvolgende zaterdagen vanaf 23 juli zijn het paleis en de Koninklijke Stallen te bezoeken.

Warm welkom van de koning

Wanneer je het paleis bezoekt, krijg je een wel heel warm welkom van niemand minder dan de koning zelf. Ja, dat lees je goed. Het koninklijk huis laat weten: ‘Alle bezoekers van de zomeropenstelling krijgen een multimediatour met een introductie door de koning. Ook vertellen medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis over hun werk in het paleis.’ Hoe bijzonder is dat?

Wat kun je zien?

In het paleis kun je de zogeheten Corps de Logis zien, waaronder de Grote Balzaal en de Balkonkamer. In de Koninklijke Stallen staan een aantal bijzondere voertuigen: de Gouden Koets, de Glazen Koets en de koninklijke bus.

Werkpaleis

Paleis Noordeinde dient als werkpaleis van de koning en de koningin. Ook ontvangen ze er veel gasten uit binnen- en buitenland. Zo wordt onder andere de uitblinkerslunch in het paleis gehouden.

Kosten

Tickets zijn helemaal niet zo duur. Voor € 10 breng je al een bezoek aan het paleis. Voor € 7,50 bezoek je alleen de stallen en voor € 15 heb je een combiticket. Het gaat om de volgende vier zaterdagen: 23 en 30 juli, 6 en 13 augustus.

Tickets

Het paleis is van 10.00 tot 17.00 uur geopend en de stallen van 12.00 tot 17.00 uur. Bij het kopen van je tickets kies je zelf een starttijd uit. Kaarten koop je hier.

Paleis Noordeinde staat voornamelijk bekend als werkpaleis van de koning en koningin. Koningin Máxima verklapte dat daar ook ware metamorfoses plaatsvinden:

