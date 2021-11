Prachtig! Koningin Máxima kiest voor okergele stippenjurk

Willem-Alexander en Máxima brengen dinsdag de nacht door in Abu Dhabi. De volgende dag vertrekken ze naar Dubai voor een uitgebreid bezoek aan de Expo 2020. De wereldtentoonstelling had oorspronkelijk vorig jaar de deuren moeten openen maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld en ging op 1 oktober van start. Nederland heeft een eigen paviljoen dat zich richt op duurzaamheid.

Witte stippen

Voor deze gelegenheid trok Máxima een prachtige outfit aan: een opvallende jurk in een herfstige okergele kleur. De gehele jurk is bezaaid met witte stippen. In de taille zit een grote riem, die haar prachtige figuur accentueert. Eerder werd al duidelijk dat de jurk van het Australische kledingmerk Zimmerman blijkt te zijn en zo’n € 630,- kost.

Diamanten broche

Op de jurk draagt Máxima een druppelvormige, diamanten broche. Deze broche droeg ze voor het eerst tijdens een bezoek van de president van Mozambique, mei 2017. Sindsdien heeft Máxima vaak gevarieerd met hangers. In Abu Dhabi hangt er een parel aan. Helaas is de herkomst van het juweel nog steeds onbekend.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima komen aan op de luchthaven van Abu Dhabi. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima in Dubai Beeld Brunopress/Patrick van Emst

New York

Het is niet de eerste keer dat Máxima deze prachtige jurk van Zimmermann draagt. Eerder droeg onze koningin de midi-jurk in 2019 tijdens de 74e vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ze combineerde ‘m toen met een opvallende parelketting.

Koningin Maxima en koning Willem-Alexander in New York Beeld ANP

Indonesië

In 2020 droeg ze de polkadot-jurk met ceintuur en pofmouwen tijdens het staatsbezoek aan Indonesië. Ze maakte toen haar outfit af met een grote hoed. Ze bezochten toen het tempelcomplex van Prambanan. Dit is het grootste hindoeïstische Javaanse tempelcomplex in Indonesië.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Indonesië Beeld Getty Images

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Indonesië Beeld Getty Images

Dit is het favoriete kledingstuk van Máxima:

Bron: Modekoningin Máxima.