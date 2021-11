Prins Albert: “Charlène is helemaal niet in Monaco”

Albert laat weten dat Charlène op een geheime locatie verblijft waar ze herstelt van “vermoeidheid die niet alleen fysiek is”.

Charlène is niet in Monaco

Prinses Charlène verbleef 10 maanden lang in Zuid-Afrika. In eerste instantie voor vrijwilligerswerk, maar vanwege verschillende ontstekingen waaraan ze uiteindelijk geopereerd moest worden, moest ze in het land blijven. Tenminste, dat is het verhaal vanuit de royals. Na 10 maanden weg te zijn geweest van man en kinderen zou Charlène eindelijk weer met ze herenigd zijn in Monaco. Maar wat blijkt? Ze is daar al niet meer.

Geheime locatie

In een nieuw interview geeft Albert toe dat Charlène weer weg is van hem en de kinderen en op een geheime locatie in rust en kalmte herstelt van vermoeidheid. “Ze is beter, maar ze heeft nog steeds rust en vrede nodig. Ze is niet in Monaco, maar we zullen haar binnenkort bezoeken”, vertelt hij.

De tweeling

Hij voegt eraan toe dat hun kinderen, tweeling Jacques en Gabriella, hebben geleden onder de afwezigheid van hun moeder. Daarom heeft hij in die periode een actievere ouderrol op zich genomen. “Voor mij is het vrij eenvoudig: mijn prioriteit is mijn gezin”, aldus de prins.

Geen spijt

Hij vervolgt: “Dit is een buitengewoon belangrijke tijd in het leven van de kinderen en de manier waarop ze opgroeien helpt hen de wereld te zien. Als een van de ouders om medische redenen weg is, moet de andere ouder er zijn. Ik heb te veel vrienden en kennissen me horen vertellen dat ze wilden dat ze er op een bepaalde leeftijd voor hun kinderen waren geweest, in beslag genomen door hun werk of hun professionele leven. Ik wil deze spijt niet hebben.”

Wat is er toch aan de hand met prinses Charlène? Royaltyreporter Rick Evers vat alles samen:

