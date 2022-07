Prins Albert en Prinses Charlene delen prachtig portret ter ere van 11-jarig huwelijk

Op de foto, die is gemaakt door fotograaf Eric Mathon, is te zien hoe de twee in de tuinen van het prinselijk paleis van Monaco poseren. Albert heeft zich voor de gelegenheid uitgedost in een donkerblauw maatpak in combinatie met een witte das, terwijl Charlene een lange turquoise jurk draagt. De twee houden liefdevol elkaars handen vast terwijl ze in de camera kijken.

Vorig trouwjubileum

Het paar heeft wat in te halen, want in 2021 hebben ze hun tiende trouwjubileum niet kunnen vieren. Charlene was namelijk op dat moment in haar geboorteland Zuid-Afrika en kon vanwege medische problemen niet terugreizen naar Monaco. Hierdoor moest Albert het jubileum alleen met zijn kinderen doorbrengen. Inmiddels is Charlene al een tijdje weer thuis en lijkt het een stuk beter met haar te gaan.

Geruchten over huwelijksproblemen

De laatste maanden wordt er druk gespeculeerd over het huwelijk van Albert en Charlene. Sommige bronnen beweren dat het huwelijk op springen staat, maar de twee houden tot nu toe hun lippen stijf op elkaar. Het stel werd in mei nog samen gespot op de Grand Prix van Monaco en eind juni waren ze samen op bezoek in Noorwegen.

