En nee, de prins droeg geen hermelijn om zijn nek en had ook geen last van daadwerkelijke vlooien.

Hermelijnvlo: de definitie

De definitie van het begrip is: iemand die geregeld in koninklijke kringen vertoeft en zich daar slaafs en kruiperig gedraagt; kruiperig persoon aan het hof.

Jaknikkers zonder weerwoord

Prins Bernhard bedacht het woord ooit omdat hij erg moe werd van de jaknikkers in zijn omgeving. Zo ook journalisten die hem geen weerwoord durfden te geven vanwege zijn status binnen de koninklijke familie. Ook gebruikte hij het woord ‘pluimstrijkers’ in soortgelijke situaties.

Niet zo onderdanig

Hij sprak hierover ooit met Martin van Amerongen, een publicist, columnist en journalist die jarenlang hoofdredacteur was van De Groene Amsterdammer en in 2002 overleed. Bernard vertelde over de jaknikkers om hem heen die hem geen weerwoord gaven en noemde ze ‘hermelijnvlooien en pluimstrijkers’. Van Amerongen liet de prins wél weten wat hij dacht, en die kon dat erg waarderen.

Slachtoffer van hermelijnvlooien

Later zei Van Amerongen over de prins: “Hij was, wat hij dan zelf noemt, het slachtoffer van de hermelijnvlooien. Al die kruipers en pluimstrijkers om hem heen, die hem niet op een normale manier antwoordden.”

