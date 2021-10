Prins Charles vol lof over kleinzoon George (8) in nieuwe documentaire: “Hij prikt afval”

De 72-jarige prins spreekt vol lof over zijn kleinzoon in zijn documentaire COP26: In Your Hands.

Trotse opa Charles

Zo laat hij weten dat de oudste zoon van William en Kate afval prikt en veel bezig is met het milieu. “Hij leert momenteel veel over de grote stormen, overstromingen, droogtes, branden en hongersnood”, aldus prins Charles.

Gevaarlijke toekomst

Dat de kleine George op jonge leeftijd al veel over het klimaat leert, vindt Charles bijzonder. “Toen ik zo oud was als hij hadden mensen nog geen idee van de schade die ze aanrichten. Toen ik een tiener werd, begon ik pas in te zien dat we moeten stoppen met het vervuilen van de aarde. Anders zouden we een hele gevaarlijke toekomst tegemoet gaan.”

Afval prikken

Prins William liet eerder al aan BBC weten dat zijn zoon graag afval prikt. De kleine George zou namelijk behoorlijk geïrriteerd zijn door al het afval dat hij op straat tegenkomt. “Hij snapt het gewoon niet. Hij denkt: ik ruim het toch op? Waarom komt het steeds terug?”, legt William uit.

Zorgen

Prins William maakt zich zelf ook flinke zorgen over het klimaat en de toekomst van zijn kinderen, liet hij in hetzelfde interview weten: “Ik zou het heel erg vinden als George over een jaar of dertig ook zo’n interview geeft en dan hetzelfde moet vertellen als wat ik nu doe. Want dan is het waarschijnlijk al te laat.”

Bron: Vorsten.