Prins Constantijn verandert naam tijdelijk in Petrushka voor mooi doel

Als je op LinkedIn zit, is het je misschien al opgevallen: vrouwen veranderen hun voornaam op het platform massaal in Peter.

Prins Constantijn verandert voornaam

Dit hoort bij de actie van het feministische platform Women Inc. en BrandedU. Van maandag 24 januari tot en met vrijdag 28 januari veranderen vrouwen hun naam in Peter om stil te staan bij de ongelijke man-vrouwverdeling op de werkvloer.

Mijn naam is Peter

Het zit namelijk zo: in Nederland heten er meer CEO’s van beursgenoteerde bedrijven Peter, dan dat er vrouwelijke CEO’s zijn. Maar liefst 6% van de CEO’s in Nederland heet Peter, terwijl maar 4,8% van de CEO’s vrouw is. Laat dat maar even bezinken...

Ongelijkheid

Met de actie ‘Mijn naam is Peter’ wordt er aandacht gevraagd voor deze ongelijkheid. Ook mannen dragen hun steentje bij. Uit solidariteit veranderen sommige mannen hun naam in Petra.

Prins Petrushka

Prins Constantijn heeft ervoor gekozen om zijn voornaam op LinkedIn in Petrushka te veranderen. Hij laat weten dat hij het belangrijk vindt dat er aandacht voor deze ongelijkheid komt. “Zo’n schokkend gebrek aan diversiteit aan de top zou er niet moeten zijn. Vrouwen zijn structureel ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies, terwijl diversiteit aan de top zoveel bewezen meerwaarde heeft.”

Al een Petra binnen het gezin

Hij vervolgt: “Het wordt tijd dat hier verandering in komt! Daarom roep ik alle mannen in mijn netwerk op om zich uit te spreken over dit onderwerp. Verander deze week je voornaam in Petra en deel dit bericht.” Waarom de prins zelf voor Petrushka heeft gekozen in plaats van Petra? Dat zou misschien weleens kunnen zijn omdat zijn vrouw, prinses Laurentien, eigenlijk Petra heet.

De hond van prins Constantijn is een hit op Instagram

Bron: Telegraaf