Prins Constantijn viert geen Moederdag Beeld Brunopress

Prins Constantijn viert geen Moederdag: “Elke dag is Moederdag”

Hoe leuk Moederdag ook is, Prins Constantijn doet er niet aan mee. Niet omdat zijn moeder niet belangrijk voor hem is, maar juist omdat zijn moeder voor hem elke dag zo belangrijk is als op Moederdag.