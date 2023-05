Prins Harry en Meghan betrokken bij urenlange achtervolging door paparazzi: “Bijna catastrofaal”

De drie waren dinsdag aanwezig bij een prijsuitreiking in New York, waar Meghan in een strapless goudkleurige jurk tijdens de Women of Vision Award een award in ontvangst nam wegens haar verdiensten voor vrouwenrechten. Na de uitreiking stapten Harry, Meghan en haar moeder in de auto. In de omgeving stond paparazzi te wachten om een kiekje van het drietal te kunnen maken. Die foto wilden ze zo graag maken dat de achtervolging in werd gezet.

Angstige avond voor prins Harry en Meghan

Harry kijkt terug op een angstige avond en voelde zich geroepen daarover een statement te publiceren. De woordvoerder van de prins zegt: “Deze meedogenloze achtervolging, die meer dan twee uur duurde, resulteerde in meerdere bijna-botsingen waarbij andere weggebruikers, waaronder voetgangers en twee politieagenten, betrokken waren.” In het statement staat dat het koppel weet dat er een zekere mate van interesse van het publiek bij komt kijken als je een publieke figuur bent, maar dat dit nooit ten koste mag gaan van iemands veiligheid. En dat verspreiding van deze beelden, gezien de manier waarop ze zijn verkregen, een zeer opdringerige praktijk aanmoedigt die gevaarlijk is voor alle betrokkenen.

Harry heeft zich in het verleden meerdere keren uitgesproken over zijn slechte verhouding met de media. Zijn moeder Diana kwam in 1997 door een auto-ongeluk om het leven toen ze werd achtervolgd door paparazzi.

Bron: CNN.com, ANP