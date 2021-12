Prins Harry en Meghan delen kerstkaart met allereerste familiekiekje

Waar zoontje Archie in zijn eerste levensjaar regelmatig op de gevoelige plaat werd vastgelegd is dat wel anders sinds het gezin uit het Britse koningshuis is gestapt en naar L.A is verhuisd. Er zijn sindsdien eigenlijk helemaal geen foto’s van Archie naar buiten gekomen en ook van Lilibet, die inmiddels 6 maanden oud, is tot nu toe nog geen duidelijke foto gedeeld.

Archies rode krulletjes

Dit maakt de kerstkaart van het gezin éxtra bijzonder, want voor het eerst zien we zowel Archie als Lilibet duidelijk. Archie, die met zijn rode haar duidelijk op zijn vader lijkt, is lachend te zien op de foto, net als Lilibet die lachend in de ogen van haar moeder kijkt.

A first family photo of Harry, Meghan, Archie and baby Lilibet is their official Christmas card pic! Taken by @alexilubo: pic.twitter.com/VmHf34l1gt — Emily Nash (@emynash) 23 december 2021

Wist je trouwens dat we Archie en Lilibet met deze titel kunnen aanspreken?

Bron: Twitter