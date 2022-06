Prins Harry en Meghan delen zoete foto van Lilibet Diana ter ere van haar eerste verjaardag

De kleine Lilibet lijkt met haar rode haren en blauwe ogen sprekend op haar vader.

Nieuwe foto van Lilibet

Het was een bijzonder weekend voor de jongste Sussex. De eerste verjaardag van Lilibet werd afgelopen weekend namelijk gevierd op het landgoed dat Harry en Meghan hun thuis noemen als ze in Engeland zijn. De intieme picknick in de tuin voor vrienden en familie was de perfecte gelegenheid om een paar foto’s te schieten. Aan fotograaf Misan Harriman de eer om de festiviteiten vast te leggen. Hij heeft inmiddels drie plaatjes op Instagram gedeeld, zoals je hieronder ziet.

Ontmoeting met koningin Elizabeth

Door de verhuizing naar Los Angeles, de pandemie en de gespannen verhouding onderling is dit de eerste keer dat Lilibet voet op Engelse bodem zet. Afgelopen woensdag arriveerden de Sussexjes via een lijnvlucht in Londen om te vieren dat Elizabeth zeventig jaar op de troon zit. Naar verluidt heeft de koningin, naar wie Lilibet is vernoemd, haar achterkleinkind toen voor het eerst kort ontmoet. Ook was Elizabeth aanwezig op het verjaardagsfeestje van Lilibet.

Prins William, hertogin Kate en hun drie kinderen schitterden door afwezigheid op het partijtje. Vanwege hun verplichtingen tijdens de Platinum Jubilee moesten zij verstek laten gaan.

Op 4 juni 2021 is het tweede kindje van Harry en Meghan geboren: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (roepnaam Lili). Ze is vernoemd naar Queen Elizabeth en wijlen prinses Diana. Maar hoe komt de rest van de royals eigenlijk aan hun namen? Royaltyreporter Rick Evers legt uit.

Bron: Page Six