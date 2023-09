Prins Harry en Meghan Markle zijn dansend gespot tijdens het concert van Beyoncé

Met z’n drieën dansten ze de avond voorbij, en ja, daar is een video van.

Prins Harry en Meghan Markle zijn dansend gespot

Hoewel Harry en Meghan trotste ouders zijn, hebben zij soms ook weleens behoefte aan een moment los van de kinderen. En gelijk ook! Dit keer namen ze dan wel de moeder van Meghan mee, maar dat was niet zonder reden. Doria, zoals haar moeder heet, was gisteren namelijk jarig, en dat moet natuurlijk gevierd worden.

Dat deden ze, en dat deden ze goed (is te zien in de onderstaande video rond de eerste minuut). Samen gingen ze als de grootste fans los tijdens het optreden van Beyoncé, die het koppel eerder in 2019 de hand heeft geschud tijdens de première van Lion King.

Drukke agenda

Het stel heeft het niet alleen druk met de kinderen, maar ook met hun werkzaamheden. Zo hebben Harry en Meghan deze maand een wel heel belangrijk evenement op de planning staan: de Invictus Games, die werd opgezet door Harry zelf. Dit jaar vindt deze plaats van 9 tot en met 16 september in Düsseldorf. Vorig jaar werden de Invictus Games georganiseerd in Den Haag.



