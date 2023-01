Prins Harry noemt Willem-Alexander een ‘leidend voorbeeld’ en dit is waarom

Hoewel we door een lullig foutje van Spaanse boekhandels al een paar dagen smullen van prins Harry’s spraakmakende boek Spare, ligt het pas vanaf vandaag officieel in de winkels. Ter gelegenheid hiervan werd de Britse royal geïnterviewd door de Amerikaanse zender ABC News.

Onbewuste vooroordelen

Dat prins Harry het niet eens is met hoe zijn familie en de pers omgingen met de komst van zijn afro-Amerikaanse vrouw Meghan Markle, liet hij ook in dit interview weten. Volgens hem heersen er binnen de monarchie ‘onbewuste vooroordelen’ die kunnen leiden tot racisme als er niet tegen opgetreden en van geleerd wordt.

Goede voorbeelden

Als voorbeelden van hoe wél moet, noemde hij Willem-Alexander en de Noorse koning Harald. Hij prees onze koning als ‘leidend voorbeeld’ in de strijd tegen racisme binnen een monarchie, omdat hij ‘erkend heeft dat slavernij en kolonialisme een rol hebben gehad in het vormgeven van het land en hij hier excuses voor heeft gemaakt’.

Koning Harald kreeg complimenten omdat hij zich openlijk hard uitsprak tegen racisme. Zijn dochter Märtha Louise heeft een relatie met de Amerikaanse sjamaan Durek Verrett. Het optreden van beide vorsten noemde Harry ‘enorm’.

Slavernij erkennen

Willem-Alexander haalde in zijn kersttoespraak de slavernij-excuses van premier Rutte namens de staat nog eens aan. “Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld”, zei de koning. “Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst.”

