Prins Harry schrijft brief uit naam van Diana voor Wereld Aids Dag

De brief is openbaar gemaakt.

Trotse moeder

Hierin bedankt hij vooraanstaande gezondheidsexpert voor hun strijd tegen aids. Hij laat weten dat zijn moeder heel erg trots zou zijn geweest als ze zou weten wat de medische wetenschap al allemaal heeft bereikt.

Dankbaar

“Op deze Wereld Aids Dag denken we aan hoe de afgelopen 40 jaar het leven van velen heeft gevormd. We eren degenen van wie het leven is afgebroken en bevestigen opnieuw onze toewijding aan de wetenschap die onvermoeibaar tegen deze ziekte strijdt. Mijn moeder zou enorm dankbaar zijn voor alles waar de wetenschap nu voor staat. Die dankbaarheid delen we allemaal. Dus bedankt”, schrijft prins Harry in de brief.

Kennis verspreiden

Ook roept hij wereldleiders op om er voor te zorgen dat de kennis over hiv en aids verder wordt verspreid. Daarnaast haalt hij het coronavirus aan. Ook daarover wil hij de kennis delen. Hij prees daarnaast de wetenschappers die de nieuwe Omikron-variant hebben opgespoord.

Diana als groot voorbeeld

Harry schreef de brief uit naam van Diana, omdat de prinses in de jaren 80 al erg actief was op dit gebied. Ze zette zich in voor de acceptatie van mensen met hiv of aids. In die tijd was er veel angst rondom de ziekte. Diana liet zich daarom expres fotograferen terwijl ze knuffelde met patiënten. Ze wilde laten zien dat een aanraking niet besmettelijk was, zoals in die tijd wel werd gedacht.

