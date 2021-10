Prins William boos op ‘The Crown’ om beruchte interview met Diana

In dat interview sprak zijn moeder onder meer de beroemde woorden “There were three of us in this marriage” uit. Daarmee doelde ze op Charles’ affaire met Camilla Parker-Bowles.

Huwelijksproblemen

In het gesprek met Bashir, dat in november 1995 op de Britse televisie werd uitgezonden, besprak prinses Diana uitgebreid haar huwelijksproblemen met prins Charles. Het interview trok een kleine 23 miljoen kijkers. Niet lang daarna gingen Diana en Charles uit elkaar.

Valse informatie

Het afgelopen jaar kwam het beruchte interview weer volop in het nieuws. Uit een recent verschenen onderzoeksrapport bleek namelijk dat de BBC verdoezelde dat het interview met Diana tot stand kwam door valse informatie te verstrekken. Op die manier wilde Bashir het vertrouwen van Diana winnen.

Tot grote frustratie van Prins William wordt het beroemde en beruchte interview voor het aankomende seizoen van The Crown nu weer ‘gebruikt’ en gecommercialiseerd. Een paar maanden geleden sprak de Duke of Cambridge de BBC nog aan op het interview. Hij gaf toen aan dat in zijn ogen ‘het programma geen enkel bestaansrecht meer heeft en vindt dat het nooit meer mag worden uitgezonden’. Volgens bronnen dicht bij de prins staat hij nog altijd achter die woorden.

Het duurt overigens nog wel even voor het nieuwe seizoen van The Crown start. Dat zal in elk geval niet vroeger dan 2022 worden, maar wanneer precies, weet (nog) niemand.

