Daar is hij haar nu misschien wel erg dankbaar voor.

William wilde een grote tattoo

In zijn jonge jaren zat prins William bij de marine. Een matroos uit die tijd klapt nu uit de school bij The Sun. Toen William destijds in het Caribisch gebied zat, leek een grote tattoo hem wel wat, vertelt de matroos van HMS Iron Duke.

Net als de andere matrozen

Het leek erop dat William er graag bij wilde horen: “Veel van de jongens aan boord hebben tatoeages en het was duidelijk dat William gefascineerd was”, aldus de matroos.

Vooronderzoek

Hij had zelfs al een idee in zijn hoofd, een behoorlijk groot exemplaar op zijn rug: “Hij vroeg hoe pijnlijk het was en wilde weten wat ze vonden van zijn idee voor een tatoeage over zijn schouders.”

David Beckham

Naast zijn collega-mariniers had William nóg een inspiratiebron: David Beckham. “We dachten dat hij het niet meende – maar hij zei dat hij graag een grote tatoeage wilde, net als David Beckham.”

Kate stak er een stokje voor

Dankzij Kate is die tatoeage er uiteindelijk niet gekomen: “Hij zei dat het enige wat hem tegenhield zijn vriendin was.” Kate zag het kunstwerk op de rug van haar (toen nog) toekomstige man niet zitten, dus stak ze er een stokje voor. William luisterde braaf naar haar, en misschien is hij daar nu wel erg blij mee.

Bron: Beaumonde