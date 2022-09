Prinses Amalia is voor het eerst aanwezig tijdens Prinsjesdag: dit staat haar te wachten

Nu Amalia achttien kaarsjes heeft uitgeblazen, is er een prominente rol voor haar weggelegd op deze derde dinsdag in september.

Wat staat Amalia te wachten tijdens haar eerste Prinsjesdag?

Prinsjesdag ziet er dit jaar anders uit. Zo is Amalia voor het eerst aanwezig, leest Willem-Alexander de kabinetsplannen voor 2023 voor op een andere locatie (de Koninklijke Schouwburg in Den Haag) én zijn er weer ouderwets veel mensen bij.

Voor Amalia is het ongetwijfeld een spannende dag, want het is pas haar tweede officiële plechtigheid als prinses. De kans bestaat zelfs dat ze plaatsneemt naast haar vader en moeder op de troon.

“Of ze zit tijdens de Troonrede in de zaal op de eerste rij. Dat zal dan naast haar oom en tante, prins Constantijn en prinses Laurentien, zijn. Of ze zit op het podium, naast haar vader en moeder dus. Dan wordt er een extra zetel bij gezet op het podium”, vertelt royaltydeskundige Justine Marcella aan RTL Nieuws.

Glazen Koets

Maar het blijft niet bij aanwezig zijn op Prinsjesdag. Amalia’s agenda zit voor vandaag bomvol. Allereerst rijdt ze met Willem-Alexander en Máxima mee in de Glazen Koets die hen naar de Koninklijke Schouwburg brengt. Vervolgens maakt ze traditiegetrouw een kleine kniebuiging bij het vaandel voor ze naar binnen gaat.

Daarnaast zit de kroonprinses al dan niet naast haar ouders tijdens het voorlezen van de Troonrede en wordt ze op het bordes verwacht. Lang duurt dit niet, namelijk anderhalve minuut, en naar verwachting zegt Amalia niks, maar wuift ze enkel naar het publiek.

Oefening baart kunst

Voor een perfectionistische prinses als Amalia kun je de klok erop gelijk zetten dat ze flink oefent voor deze belangrijke dag. Neem alleen al de smalle trap bij de Glazen Koets: uitstappen is ongetwijfeld iets waar de prinses tegenop ziet in haar japon en op hoge pumps.

Justine Marcella: “Ik kan me niet voorstellen dat ze niet heeft geoefend, deze dag is ook voor haar heel spannend. Heel het land kijkt mee en de ogen zijn massaal op haar gericht.”

Beveiliging

De beveiliging van Amalia is sinds kort opgeschroefd. De politie en het Openbaar Ministerie vrezen dat de Mocro-maffia het op hen heeft voorzien. Er bestaan grote zorgen over een mogelijke poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag.

Naast dat er extra beveiligers zijn ingehuurd om de prinses te beschermen, slaapt ze tijdelijk niet in haar Amsterdamse studentenhuis. Het is niet bekend hoe (on)opvallend de beveiliging van Amalia tijdens Prinsjesdag is. Justine Marcella verwacht dat de beveiligers eruit zien als gewone toeschouwers in het publiek.

Prinses Amalia is sinds 30 april 2013 de eerste in lijn voor de troonopvolging. Als het zover is, zal de opvolging echter voor een bijzondere verandering zorgen in de koninklijke geschiedenis.

