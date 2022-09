Prinses Amalia straalt in prachtig groen tijdens haar eerste Prinsjesdag

Amalia ziet er prachtig. De groene kleur is goed gekozen: het staat voor vrede, stabiliteit en gezondheid. Máxima’s hoed van Fabienne Delvigne en de diamanten sterren uit de koninklijke collectie maken de look van Amalia af af.

De outfit van Amalia tijdens haar eerste Prinsjesdag

Alle ogen zijn vandaag op de prinses gericht. Mee in de Glazen Koets met haar ouders, het smalle en wiebelige trapje van diezelfde koets trotseren en vervolgens plaatsnemen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag: de kroonprinses vertolkt haar rol vandaag met verve.

Klasse met een hoofdletter K, noemt royaltydeskundige Josine Droogendijk de look van de Oranjes. Amalia kiest voor deze speciale dag niet voor couture, maar voor een bruidsmeisjesjurk van Asos. De soepelvallende jurk kost € 107,99 en is al bijna uitverkocht.

Beeld ANP / ANP

Wie weet geeft de prachtige, groene japon van Amalia vandaag dat extra beetje zelfvertrouwen. Niet alleen is haar eerste Prinsjesdag ongetwijfeld een zenuwslopende dag, de druk van de opgeschroefde beveiliging en onvrede onder het volk door de hoge lasten terwijl de schatkist gespekt wordt door de miljoenennota in 2023 kunnen haar en de familie onmogelijk ontgaan.

Willem-Alexander en Máxima bij het huwelijk van William en Kate. Beeld Getty Images

Hoedje van Máxima

Met haar hoedje, verplicht onderdeel van Prinsjesdag, brengt Amalia een kleine ode aan haar moeder. Uit haar grote hoedencollectie kiest de prinses een exemplaar van Fabienne Delvigne, één van Máxima's favoriete hoedenmakers. De koningin draagt de hoed met diamanten sterren eerder tijdens het huwelijk van prins William en hertogin Catherine in 2011, zoals je op de foto hierboven ziet.

Rol van de prinses

Ondanks haar prominente rol tijdens Prinsjesdag laat Amalia de (misschien wel ondankbare klus) om de Troonrede voor te lezen over aan haar vader. Die wordt traditiegetrouw door Willem-Alexander voorgelezen. Na de rit in de Glazen Koets, de onthulling van de kabinetsplannen en het publiek toewuiven op het bordes zit haar taak voor vandaag er weer op.

Prinses Amalia is sinds 30 april 2013 de eerste in lijn voor de troonopvolging. Als het zover is, zal de opvolging echter voor een bijzondere verandering zorgen in de koninklijke geschiedenis.