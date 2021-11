Prinses Amalia werkte als 9-jarig meisje mee aan dít iconische jurkje

Dat blijkt uit een nog te verschijnen documentaire over de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Achttiende verjaardag prinses Amalia

Prinses Amalia mag bijna achttien kaarsjes uitblazen. Een bijzondere leeftijd, waar in heel Nederland uitgebreid bij stilgestaan wordt. Ter ere van haar verjaardag is er een nieuwe documentaire gemaakt, Amalia 18 jaar, waarin presentatrice Dionne Stax met de prinses en allerlei royalty experts in gesprek gaat.

Experts aan het woord

Zo spreekt Dionne onder andere met journalist Rick Evers en staatsrechtkenner Peter Rehwinkel. Ook gaat Dionne in gesprek met couturier Edouard Vermeulen van Modehuis Natan in Brussel. Hij is verantwoordelijk voor vele favoriete looks van Maxima, maar hij weet ook een opmerkelijk feit over de toekomstige koningin van Nederland te vertellen.

Ontwerpster in de dop

Hét iconische blauwe jurkje dat prinses Amalia droeg tijdens de inhuldiging van haar vader in 2013, blijkt deels van haar eigen hand te zijn. Als 9-jarig meisje had ze een groot aandeel in het ontwerp van het jurkje.

Hoe het ontwerpproces er precies uitzag en hoe groot haar aandeel is geweest, is nog onduidelijk. Maar de kans is groot dat dit in de documentaire uitgebreid aan bod zal komen.

Amalia 18 jaar is op 7 december om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1

Bron: Avrotros