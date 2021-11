Amalia - boek Beeld Prinses Amalia - privé archief

Prinses Amalia zeer te spreken over ‘galante manieren’ van Duitse jongens

Hét boek over het leven van kroonprinses Amalia is dinsdag uitgebracht. Ze neemt geen blad voor de mond en is openhartig over vele persoonlijke, taboedoorbrekende zaken. Zo is ze zéér te spreken over de galante manieren van Duitse jongens.