Prinses Beatrice bevallen van een dochtertje: maar waarom weten we haar naam nog niet?

Maar waarom mogen we nog niet weten hoe het meisje heet?

Koninklijke traditie

Hoewel Harry en Meghan, toen ze de geboorte van hun dochtertje bekend maakten, ook meteen lieten weten dat ze de naam Lilibeth kreeg, is het eigenlijk een koninklijke traditie om babynamen nog even geheim te houden.

Een week tot een maand

Zo hielden William en Kate de namen van hun drie kinderen enkele dagen na hun geboortes stil. Charles en Diana wachtten destijds een volle week met de bekendmaking van de naam van prins William. Op de naam van prins Charles moest het volk al helemaal lang wachten. Zijn naam werd in 1948 pas een maand na zijn geboorte bekendgemaakt.

Twee redenen

Volgens royalty-deskundige Victoria Arbiter is de reden tweeledig, zo vertelt ze aan T&C Magazine. Ten eerste is het bij de royals wel écht van belang dat ze 100% zeker zijn van de naam, voordat ze het wereldkundig maken en het de geschiedenisboeken in gaat. Ten tweede nemen de royals graag wat privétijd om met hun pasgeborene te zijn, waarna ze de naam eerst bekendmaken aan alle familieleden voordat het publiekelijk bekend wordt. Wel zo netjes.

Geef het twee weken

Wanneer we de naam van deze nieuwe koninklijke spruit gaan horen? De kans is groot dat we hier nog twee weken op moeten wachten. De zus van Beatrice, prinses Eugenie, wachtte namelijk ook twee weken tot ze de naam van haar zoon August in februari naar buiten bracht.

Gezin

Het kleine meisje zag het levenslicht op 18 september 2021 om 23.42 uur. Het is het eerste kindje samen voor het stel, Edoardo heeft wel zoon Christopher uit een eerder relatie. Beatrice en Edoardo trouwden in 2020 in het geheim.

ROYAL BABY KLAXON! Huge congratulations to Princess Beatrice and Edoardo Mapelli-Mozzi on the arrival of their baby daughter! pic.twitter.com/ASYnToudk6 — Emily Nash (@emynash) 20 september 2021

