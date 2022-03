Prinses Beatrix helpt lachend mee op kinderboerderij tijdens NLdoet

En dat doet ze, zoals altijd, met een grote glimlach.

Verstandelijke beperking

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en vindt dit jaar alweer voor de achttiende keer plaats. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart kan iedereen op meer dan 5.500 plekken in Nederland op een laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk. Zo kan iedereen ervaren hoe het is om iets voor een ander te betekenen.

Kinderboerderij

Prinses Beatrix is vrijdag aanwezig bij Kinderboerderij de Schaapskooi in Bilthoven. Dit is behalve een ontmoetingsplek ook onderdeel van zorgorganisatie Reinaerde. Dit betekent dat de werkzaamheden worden gedaan door mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij worden ze begeleid en ondersteunt door professionele begeleiders en vrijwilligers.

Tuinieren

Prinses Beatrix mag een dagje meelopen. Na een ontvangst door Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten, neemt Beatrix plaats aan de picknicktafel voor een kop koffie en een gezellig gesprek met haar tijdelijke collega’s. Daarna mag ze echt aan de slag. Voor de eerste klus van de dag trekt de prinses haar tuinhandschoenen aan. De manden mogen namelijk gevuld worden met paarse violen en narcissen. Met het scheppen van aarde krijgt ze hulp van twee jongemannen.

Dieren voeren

Na een stuk of zeven manden en bakken te hebben gevuld met bloemen en bollen, gaat Beatrix door naar de geiten. Deze beesten moeten namelijk nog gevoerd worden. De prinses is een echte dierenvriend en dat blijkt maar weer uit de foto’s. Verder is duidelijk te zien dat de geiten veel trek hebben. En ook de pony lust er wel wat van. We zetten de leukste foto’s op een rij:

Prinses Beatrix helpt mee met een NLdoet-activiteit bij Kinderboerderij de Schaapskooi. Beeld Brunopress

Bron: Blauw bloed, RTL Boulevard