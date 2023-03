Prinses Beatrix verschijnt met pols in het gips bij prijsuitreiking

Eind februari kwam prinses Beatrix tijdens het skiën in Lech ongelukkig ten val en brak ze haar pols. Ze werd in Oostenrijk geopereerd aan het pols en kon thuis op kasteel Drakensteyn herstellen. “De prinses verkeert verder in goede gezondheid”, schreef de RVD in die gezondheidsupdate. Ook koning Willem-Alexander zei kort daarna dat het goed ging met zijn moeder.

Prinses Beatrix pols gebroken

De pols van de koningin zit dan nog in het gips, maar dat het goed met haar gaat was woensdagavond ook te zien. Beatrix arriveerde alleen bij het Auditorium van Boskalis in Papendrecht. Eigenlijk zou prinses Mabel met haar meegaan naar de uitreiking, maar zij was verhinderd. Gelukkig kreeg de prinses wel ander gezelschap: de moeder van Mabel was ook aanwezig bij de uitreiking.

Prins Friso

De Prins Friso Ingenieursprijs wordt dit jaar voor de negende keer uitgereikt. Met deze prijs wil het KIVI hun werkzichtbaar maken. Wijlen prins Friso, de naamdrager van de prijs, was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek. Ook was hij lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Prinses Beatrix tijdens de uitreiking van de negende Prins Friso Ingenieursprijs Beeld ANP / ANP

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: ANP