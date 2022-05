Prinses Charlene deelt aandoenlijke foto van zichzelf met dochtertje: “Mijn prinses”

Met een moeder die er altijd uitziet om door een ringetje te halen, kan het natuurlijk niet anders dan dat er ook een mini-fashionista in dochtertje Gabriella (7) schuilt. Het meisje mocht deze week mee naar de Monte-Carlo Fashion Week en kreeg daarom haar allereerste avondjapon aangemeten. Dit was een bijzonder moment voor haar moeder, zo laat ze op Instagram weten.

“Genoten van ieder moment”

“Ik heb genoten van ieder moment tijdens het voorbereiden van mijn prinses op haar eerste officiële evenement”, zo schrijft Charlene bij een foto van zichzelf en haar dochter. “We verheugen ons op een fantastische avond bij de fashion awards.”

Leven in schijnwerpers

Hoewel Gabrielle regelmatig te zien is tijdens publieke gelegenheden, is dit de eerste keer dat ze samen met haar moeder naar de Monte-Carlo Fashion Week gaat. Prins Albert vertelde vorig jaar al in een interview met People Magazine dat hij en Charlene hun kinderen langzaam laten wennen aan het leven in de schijnwerpers.

Eigen jeugd

“Mijn ouders namen mij al op jonge leeftijd mee naar publieke gelegenheden, maar het voelde nooit als een verplichting.” Albert vond het naar eigen zeggen ook nooit erg dat zijn ouders regelmatig de deur uit moesten voor dergelijke evenementen. “Ze gingen weg om even serieuze dingen te doen, maar waren altijd alweer heel snel terug. Ik hechtte daar heel veel waarde aan.”

