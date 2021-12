Het zal dit jaar geen makkelijke kerst worden voor Charlene. De kans is groot dat de vrouw van prins Albert tijdens de feestdagen ver weg is van haar familie, aangezien ze is opgenomen in een kliniek omdat ze oververmoeid is. Maar dit weerhoudt haar er niet van om zoals ieder jaar een kerstkaart te delen met haar volgers.

Niet in Monaco

Prinses Charlene verbleef 10 maanden lang in Zuid-Afrika. In eerste instantie voor vrijwilligerswerk, maar vanwege verschillende ontstekingen waaraan ze uiteindelijk geopereerd moest worden, moest ze in het land blijven. Na tien maanden weg te zijn geweest van man en kinderen zou Charlene eindelijk weer met ze herenigd zijn in Monaco. Maar al snel bleek dat ze helemaal niet bij haar gezin is.

Glamoureuze kerstfoto’s

“Ik wens jullie allemaal fijne en veilige feestdagen en veel liefde”, schrijft de prinses bij de kaart. De koninklijke familie van Monaco staat bekend om hun glamoureuze kerstfoto’s, maar nieuwe foto’s schieten ging dit jaar niet vanwege de gezondheid van Charlene. Ze verblijft dus momenteel in een kliniek om te herstellen.

Tweeling

Tweeling Jacques en Gabriella moesten hun moeder al missen tijdens hun zevende verjaardag en zullen haar waarschijnlijk ook moeten missen tijdens kerst. Ondertussen worden zij wel steeds populairder in Monaco. Bij afwezigheid van hun moeder schittert de tweeling op allerlei feestelijke evenementen met hun vader.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) op 21 Dec 2021 om 10:13 PST

Bron: Instagram