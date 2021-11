Prinses Charlene is, mét nieuw kapsel, terug in Monaco

Dat meldt de Franse nieuwswebsite Nice Matin.

Ziekteperiode

In januari reisde prinses Charlene af naar Zuid-Afrika, zonder haar man prins Albert en de tweeling. Ze ging erheen voor haar stichting, met de missie om Afrikaanse stropers te stoppen. De prinses werd voor haar retour naar Frankrijk echter getroffen door een heftig KNO-virus.

Roddels

Meerdere keren moest ze worden geopereerd, waardoor het voor haar gezondheid onmogelijk was om per vliegtuig terug te reizen. Dit zorgde langere tijd voor geruchten over huwelijksperikelen en zelfs een scheiding van prins Albert werd meermaals genoemd in de media.

Terugreis

Maar nu is ze terug. In goede gezondheid, en niet langer als blondine maar met een nieuwe bruine coupe. Zondagavond om 22.00 kwam ze op het vliegveld in Durban aan, om daar om 22.40 met het vliegtuig richting Europa te gaan.

Nieuwe coupe

Op het vliegveld werd Charlene opgewacht door prins Albert en haar kinderen, waarmee de geruchtenmolen (tijdelijjk) tot stilstand kwam. En ze werd door Nice Matin op de kiek gezet, waardoor we al een kleine blik op haar nieuwe korte bruine coupe kunnen werpen:

