Prinses Charlene komt waarschijnlijk niet naar huis voor kerst

Vorige week miste Charlene al een kerstevenement en morgen mist ze er nog een. Ondertussen schakelt prins Albert zijn zussen in om hem bij evenementen te vergezellen.

Charlene viert kerst waarschijnlijk niet thuis

Tweeling Jacques en Gabriella moesten hun moeder al missen tijdens hun zevende verjaardag en zullen haar waarschijnlijk ook moeten missen tijdens kerst.

Alberts zussen staan paraat

Vorige week bezocht prins Albert met de tweeling Jacques en Gabriella het kerstdorp van Monaco. Hij trommelde zijn zus Caroline op om in afwezigheid van Charlene met hem mee te gaan. Ook Carolines zoon Pierre en zijn vrouw Beatrice waren aanwezig.

Afwezig

Royal-expert Lydia Starbuck en verslaggever Jess Ilse bespraken de situatie van Charlene in The Royal Central podcast. Daarin werd besproken dat Charlene waarschijnlijk bij alle kerstevenementen afwezig zal zijn waar ze normaal gesproken ieder jaar bij is. Bijvoorbeeld de traditie waarbij ze cadeauzakjes uitdelen aan de ouderen in Monaco.

Kerst met de kids

“Dat lijkt ze ieder jaar met veel plezier te doen en dat moet ze nu missen. Net als het kerstfeest dat ze ieder jaar met haar kinderen viert. De kans is groot dat Alberts zussen Caroline en Stephanie samen met hem bij de kinderen zullen zijn tijdens beide gelegenheden”, aldus Lydia.

Arbre de Noël

Morgen, op woensdag 15 december, vindt er nog een belangrijke gelegenheid plaats die Charlene ieder jaar bijwoont. De nationale traditie Arbre de Noël, op de grote binnenplaats van het paleis. Het zou een kerstwonder zijn als Charlene morgen naast haar man verschijnt, maar die kans is erg klein.

Bron: Gala, Express