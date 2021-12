Prinses Charlene over overleden Desmond Tutu: “Mijn lieve vriend, je zal worden gemist”

Op Instagram deelt de prinses, die momenteel in een kliniek verblijft om te herstellen van onder meer oververmoeidheid, twee foto’s van haar en Desmond Tutu samen. Bij de beelden schrijft ze: “Mijn lieve vriend, je zal worden gemist. Ik weet dat je nu bij Onze Vader bent. Ik zal altijd warme herinneringen van ons samen koesteren. Jouw lach zal voor altijd in mijn hart blijven.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) op 27 Dec 2021 om 4:31 PST

Harry en Meghan

Ook Harry en Meghan hebben een statement naar buiten gebracht over het overlijden van Desmond Tutu: “Aartsbisschop Tutu zal worden herinnerd om zijn optimisme, morele kompas en vrolijkheid. Hij was een icoon voor gelijkheid en geliefd over de hele wereld.”

Aanstekelijke lach

In het statement blikken de Duke en Duchess van Sussex terug op een bijzonder moment: “Twee jaar geleden hield hij onze zoon Archie vast toen we in Zuid-Afrika waren. ‘Arch and The Arch’, grapte hij, terwijl zijn aanstekelijke lach de kamer vulde en hij iedereen op z’n gemak liet voelen. Hij bleef een vriend en zal erg worden gemist.”

Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex have shared a statement on the passing of Archbishop Desmond Tutu: pic.twitter.com/Lz20AjRsNE — Omid Scobie (@scobie) 26 december 2022

Het moment waar in het statement naar verwezen wordt. Beeld WireImage

Bron: Vorsten, Twitter