MONTE-CARLO, MONACO - NOVEMBER 19: Princess Charlene of Monaco attends a Gala during Monaco National Day on November 19, 2018 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by SC Pool - Corbis/Corbis via Getty Images) Beeld Corbis via Getty Images

Prinses Charlene voor het eerst weer lachend te zien na operaties en scheidingsgeruchten

Prinses Charlene is nog altijd het gesprek van de dag. Want hoe zit het nou met die prinses die maanden geleden naar Zuid-Afrika vertrok, zo lang verwijderd was van haar gezin en haar man, talloze operaties onderging en er fysiek op achteruit leek te gaan? Gelukkig is er weer eens goed nieuws: de prinses staat voor het eerst weer breed lachend op de foto.