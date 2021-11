“Prinses Charlene was bijna dood na operaties in Zuid-Afrika”

Tijdens haar verblijf in Zuid-Afrika liep Charlene een keel-, neus- en oorinfectie op. Hieraan moest ze geopereerd worden, waardoor ze langer in het land moest blijven vooraf werd aangekondigd. Na meer dan een half jaar in Zuid-Afrika te zijn verbleven, keerde Charlene eerder deze maand terug naar Monaco. Al gauw bleek dat ze helemaal niet bij man en kinderen was, maar inmiddels is opgenomen in een kliniek.

Prinses Charlene in levensgevaar

Volgens prins Albert kampt zijn vrouw hoofdzakelijk met vermoeidheid en is het rust wat ze nodig heeft. Maar volgens entertainmentrubriek Page Six wordt er een boel verzwegen en is het veel erger gesteld met Charlene. Het had zelfs niet veel gescheeld of Charlene was er niet meer geweest.

Halve lichaamsgewicht verloren

Een bron laat aan Page Six weten dat Charlene zes maanden lang geen vast voedsel kon eten: “Ze kon alleen vloeistoffen door een rietje naar binnen krijgen, dus ze is bijna haar halve lichaamsgewicht verloren.”

Koningshuis zwijgt

De desbetreffende bron vindt het behoorlijk oneerlijk dat de heftigheid van de gezondheidsproblemen van Charlene wordt verzwegen, omdat het nu lijkt alsof haar probleem mentaal is: “Het is niet eerlijk dat gedaan wordt alsof ze een soort mentaal of emotioneel probleem heeft. We weten niet waarom het paleis bagatelliseerde dat ze bijna doodging in Zuid-Afrika.”

Niet gek geworden

Volgens de bron mogen we dan ook niet denken dat de prinses met psychische problemen kampt: “Ze is absoluut niet gek geworden en ze kampt ook niet met zware mentale gezondheidsproblemen. Ze is oververmoeid van zes maanden aan operaties en niet kunnen eten als gevolg daarvan.”

Bron: Vorsten.