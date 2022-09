Prinses Laurentien maakt acteerdebuut in ‘De grote Sinterklaasfilm’

De zomervakantie is nog maar net afgelopen, maar de film- en televisiewereld kijkt alweer uit naar de feestdagen, waarvan Pakjesavond de eerste zal zijn.

Eerste acteerklus voor prinses Laurentien

Om daarvoor in de stemming te komen worden er jaarlijks heel wat sinterklaasfilms bekeken. Dit jaar komt daar een nieuw exemplaar van uit. De grote sinterklaasfilm: gespuis in de speelgoedkluis is de nieuwste toevoeging aan de grote collectie films over de goedheiligman.

Prinses Laurentien als prinses Laurentien

Gespuis in de speelgoedkluis heeft een bn’er-cast waar je u tegen zegt. Namen als Jan Versteegh, Richard Groenendijk, Robert ten Brink en Martien Meiland komen allemaal voorbij. Maar de verrassendste toevoeging aan de cast? Dat is zonder twijfel prinses Laurentien. Het is een relatief eenvoudige eerste klus voor de prinses, want ze speelt niemand minder dan... zichzelf.

Eerste beelden

De film komt over ruim een maand, op 5 oktober om precies te zijn, uit. Kun je niet wachten tot die tijd? RTL Boulevard wist de eerste beelden van prinses Laurentiens acteerklus te bemachtigen, en die beloven veel goeds. Bekijk de beelden hier.

Bron: RTL Boulevard