Prinses Märtha Louise van Noorwegen (50) verloofd met omstreden sjamaan

De verloving wordt bekendgemaakt met een statement.

Felicitaties voor Märtha Louise en Durek

Het koppel kan inmiddels rekenen op de steun van hun familie. Dat is zowel fijn als verrassend, omdat het Noorse koningshuis de relatie eerder juist afkeurde en ze hun handen vol hebben aan de uitspraken van de zelfbenoemde sjamaan. Zo beweert hij onder andere dat hij kanker kan genezen.

“Prinses Märtha Louise en Durek Verrett maakten vandaag hun verloving bekend. Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin feliciteren hen van harte en wensen hen het allerbeste voor de toekomst. De familie feliciteert haar hartelijk ter gelegenheid van de verloving. Ze wensen de hele familie het allerbeste voor de toekomst”, luidt de verklaring van de Noorse royals.

Via Instagram maakt de prinses haar verloving wereldkundig. “Liefde overstijgt en laat ons groeien. En ik ben zo blij om verder te groeien met deze mooie man.”

Goedkeuring

De sjamaan heeft goedkeuring gevraagd aan koning Harald om Märtha Louise ten huwelijk vragen. Dat kreeg Derek, zo vertelde hij in juni 2020 al, omdat het koningspaar naar eigen zeggen niet bepaalt met wie hun dochter wil trouwen.

Märtha Louise en de sjamaan

De 50-jarige helderziende Märtha Louise en haar drie jaar jongere verloofde zijn samen sinds 2019. Hun relatie kende de nodige obstakels toen ze samen op tournee gingen onder de naam De prinses en de sjamaan. Daarop werd ze op het matje geroepen door haar familie. Sindsdien maakt Märtha Louise een duidelijke scheiding tussen haar activiteiten voor het koningshuis en haar spirituele werkzaamheden.

En als ze niet bezig is met haar relatie te verantwoorden bij de familie, dan kampt de prinses wel met doodsbedreigingen. “We hebben allebei doodsbedreigingen ontvangen omdat we samen zijn en we kregen wekelijks te horen dat we het volk en onze families beschamen omdat we voor elkaar hebben gekozen”, schreef Märtha Louise eerder.

Samen in Los Angeles

Momenteel is het verloofde koppel samen in Los Angeles, waar de sjamaan woont. Door de coronacrisis konden ze elkaar lange tijd niet zien. Märtha Louise wil zich daar permanent vestigen met haar drie kinderen, die ze kreeg met de Noorse schrijver Ari Behn, die in 2019 overleed.

Bron: Kongehuset, HLN, Royal Center