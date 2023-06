Prinses Vittoria di Savoia moet de monarchie terugbrengen in Italië - maar wie is zij?

In 1946 werd koning Umberto II van de Italiaanse troon gestoten vanwege de steun aan het bewind van Benito Mussolini. Italië werd een republiek en in de nieuwe grondwet kwam zelfs te staan dat de koninklijke familie Savoye het land niet meer in mocht. Sinds 2002 zijn ze pas weer welkom in het land.

Monarchie terug in Italië

Ondanks deze strenge regels heeft de Italiaanse familie de hoop nooit opgegeven dat de monarchie in Italië ooit weer hersteld zou worden. Zo plaatste de 86-jarige prins Vittorio Emanuele, de zoon van de laatste koning, in 2020 zijn kleindochter Vittoria van Sovaoye in de lijn van opvolging. Een prachtig cadeau vond ze dat, maar wat heeft ze er nu echt aan om troonopvolger te zijn van een monarchie die niet meer bestaat?

Ook de vader van Vittoria, de 50-jarige prins Emanuele Filiberto is van plan om ten voordele van zijn dochter Vittoria snel afstand te doen van zijn aanspraak op de troon. Aan de Britse krant The Daily Telegraph vertelt hij: “Ik zal met veel plezier terugtreden en haar de rol laten overnemen, waarvan ik zeker weet dat ze het beter zal doen dan ik. Het zal niet morgen of over een jaar zijn, maar wanneer ze er klaar voor is. Het is belangrijk dat de jongere generatie de kans krijgt om nieuwe, moderne ideeën in de praktijk te brengen”.

Wie is Vittoria di Savoia?

Maar wat kunnen we dan verwachten van de 19-jarige Vittoria? De Italiaanse prinses studeert politieke wetenschappen en kunstgeschiedenis in Londen, is model en heeft met 80.000 volgers een redelijk grote aanhang op Instagram. Haar vader noemt haar vanwege haar interesse in mode en sociale media “een rock-’n-roll-prinses”. Ze poseerde al voor grote modemerken als Dior en stond op de cover van het tijdschrift Vanity Fair.

Maar hoe groot is de kans dat Vittoria haar modellenbestaan moet inruilen voor het leven van een koningin? Héél klein, als we de experts mogen geloven. Hoewel de Italiaanse oud-royals hopen op het herstel van de monarchie, is de kans niet groot dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Daarvoor zouden grote hervormingen nodig zijn en daarnaast is er onder de Italiaanse bevolking weinig steun voor een monarchie. Ach ja, altijd blijven dromen...

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Vittoria di Savoia (@vittoria.disavoia) op 7 Jun 2023 om 8:16 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Vittoria di Savoia (@vittoria.disavoia) op 7 Jun 2023 om 8:16 PDT

Bron: ANP, Nieuwsblad.be