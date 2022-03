Queen Elizabeth doet gulle donatie aan hulpdiensten Oekraïne

“Heel veel dank aan hare majesteit de koningin voor de voortdurende steun aan Disasters Emergency Committee en voor de gulle donatie aan de Ukraine Humanitarian Appeal”, schrijft de organisatie op Twitter.

Oorlog in Oekraïne

Bij de Disasters Emergency Committee (DEC) zitten vijftien Britse goede doelen aangesloten die helpen als een land in een crisis raakt, zoals in dit geval in Oekraïne door de oorlog met Rusland. Vorige week viel het Russische leger, onder leiding van Vladimir Poetin, Oekraïne binnen. Veel Oekraïners zijn op de vlucht geslagen.

Hoeveel geld de koningin heeft gedoneerd is niet bekend, maar het naar verwachting om miljoenen ponden.

Many thanks to Her Majesty The Queen for continuing to support the Disasters Emergency Committee and for making a generous donation to the DEC Ukraine Humanitarian Appeal. @RoyalFamily #UkraineAppeal — DEC (@decappeal) 3 maart 2022

Steunbetuigingen

Eerder staken prins William, zijn vrouw Catherine, prins Charles en prins Harry en Meghan de bevolking van Oekraïne een hart onder de riem. De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy bedankte de Britste koninklijke familie voor alle steun.

Olena and I are grateful to the Duke and Duchess of Cambridge @RoyalFamily that at this crucial time, when Ukraine is courageously opposing Russia's invasion, they stand by our country and support our brave citizens. Good will triumph. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 1 maart 2022

Camilla in tranen

Woensdag bezochten prins Charle en hertogin Camilla de Ukrainian Catholic Cathedral in London. Camilla was meerdere keren in tranen toen ze met vertegenwoordigers van de Oekraïense gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk sprak over de humanitaire crisis in hun land. Mede dankzij haar bijdrage is er binnen enkele dagen meer dan 2,5 miljoen pond (omgerekend iets meer dan 3 miljoen euro) opgehaald voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

In Nederland organiseert Giro555 maandag 7 maart in samenwerking met landelijke en regionale media een speciale actie om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Oekraïne.

Bron: Twitter, Instagram