Queen Elizabeth laat zien hoe je deze trendy herfstkleur draagt

Oranje is niet alleen een trendkleur voor in huis dit najaar, ook in de mode gaan we hem veel terugzien. En de royals zijn ons daarin natuurlijk een stapje voor. Zo zagen we koningin Máxima deze week al in een opvallend oranje broekpak. En ook koningin Elizabeth pakt uit met deze opvallende tint.

Ton-sur-ton

De outfit van koningin Elizabeth bestaat uit een oranje jas- en jurkensemble. Daarbij draagt ze een bijpassende hoed met witte bloemen. Met de knallende oranje outfit laat Elizabeth zien dat ton-sur-ton ook prima werkt met een felle kleur. Sterker nog, het geheel oogt ondanks de knalkleur juist heel rustig.

Zwarte accenten

De look wordt afgemaakt door zwarte accenten. Deze zien we terug in Elizabeths zwarte handschoenen en zwarte Launer London-handtas. Deze kost zo’n 1500 pond en hebben we vaker gezien bij de koningin. Hetzelfde geldt voor haar zwarte Gucci-loafers, à 540 pond.

7 October 2021.Queen Elizabeth II and Prince Edward, Earl of Wessex at the launch of The Queen's Baton Relay for Birmingham 2022, the XXII Commonwealth Games at Buckingham Palace in London.Credit: GoffPhotos.com Ref: KGC-178 Beeld BrunoPress/goffphotos

Opvallend detail

Misschien wel het opvallendste en meest kostbare detail aan haar outfit is de bloemenbroche die ze draagt. Deze is niet alleen kostbaar vanwege de prijs, maar vooral vanwege het bijzondere verhaal erachter.

De koningin kreeg in 1947, ter ere van haar huwelijk met prins Philip, een Cartier-tiara cadeau, die de koningin zelf mocht uitzoeken op kosten van een Indiase prins. De bloem is onderdeel van de tiara. De koning heeft de bloem los laten maken, zodat ze hem als broche kan dragen. Zo kan ze haar overleden echtgenoot altijd ‘met zich meedragen’.

Bron: Town and Country Magazine, Elle, Toys Matrix.