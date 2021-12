Queen Elizabeth openhartig in kerstspeech over gemis Philip

“Kerst kan moeilijk zijn voor iedereen die iemand verloren heeft”, zei ze. “Dit jaar begrijp ik dat in het bijzonder.”

Een mooi eerbetoon

Koningin Elizabeth gaf op Eerste Kerstdag, net als onze koning Willem-Alexander, een kersttoespraak waarin ze terugblikte op het afgelopen jaar. Normaal gesproken heeft Elizabeth meerdere familiefoto’s in beeld staan, maar dit jaar heeft ze ervoor gekozen om één mooie foto in beeld te zetten. Dit is een foto van de koningin zelf, samen met haar man prins Philip, die in april dit jaar op 99-jarige leeftijd overleed.

Fonkeling in zijn ogen

The Queen vertelde onder andere over de karaktereigenschappen van Philip. “zijn dienstbaarheid, zijn intellectuele nieuwsgierigheid en zijn vermogen om in elke situatie plezier te maken”, ging ze verder. “Die ondeugende, onderzoekende fonkeling in zijn ogen was op het eind nog even helder als toen ik hem voor het eerst ontmoette.” Volgens Elizabeth zou haar echtgenoot hebben gewild dat de familie ook zonder hem van Kerst geniet. “Ook al ontbreekt er dit jaar een vertrouwde lach”.

Ze bedankte iedereen voor hun steun na Philips overlijden. “In de maanden na het verlies van mijn geliefde Philip heb ik veel warmte en affectie gevoeld dankzij de vele eerbetonen over zowel zijn leven als werk, wereldwijd.”

Kinderen en (achter)kleinkinderen

Gelukkig heeft ze het afgelopen jaar ook veel mooie dingen meegemaakt. Zo vertelt ze dat ze dit jaar vier achterkleinkinderen heeft gekregen, onder wie de naar haar vernoemde Lilibet, de dochter van Harry en Meghan.

Verder gaf ze nog prins Charles en prins William nog een complimentje. Vader en zoon hebben namelijk het stokje van Philip overgenomen en met name hun inzet om de klimaatcrisis tegen te gaan maakt haar trots.

Royal Christmas

Normaal gesproken viert de koningin de feestdagen altijd met haar familie op haar landgoed Sandringham. Vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant heeft ze er dit jaar voor gekozen om op Windsor Castle te blijven. Daar viert ze Kerstmis alleen met prins Charles en zijn vrouw Camilla. William en Kate hebben dan ook een ander adresje gevonden voor de feestdagen. Zij brengen de komende dagen door met de familie van Kate.

Dit zijn de kersttradities van Queen Elizabeth en haar familie:

Bron: NOS