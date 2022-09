Queen of the corgi's: ook veel honden nemen in Londen afscheid van koningin Elizabeth

In 1944 kreeg prinses Elizabeth voor haar achttiende verjaardag een hond cadeau van haar vader: corgi Susan. Liefde op het eerste gezicht, want de rest van haar leven had de koningin meer dan 30 van deze honden. De meeste van deze corgi's waren ook nog eens afstammelingen van haar eerste hond Susan.

Koninklijke honden

De corgi's van Elizabeth waren echt onderdeel van de Britse koninklijke familie. Diana noemde ze grappend de wandelende tapijten, omdat ze de koningin overal volgden. De honden zouden zelfs hun eigen kamer hebben waar ze in rieten mandjes met kussens sliepen. Het blijven natuurlijk koninklijke honden en ze kregen niet zomaar brokjes voorgeschoteld. De honden hadden zelfs hun eigen chef die hoogwaardige gerechten voor ze klaarmaakten. Ook gingen ze regelmatig mee op reis. De corgi's Monty, Willow en Holly werden zelfs wereldberoemd door hun rol in het filmpje dat Elizabeth opnam met James Bond voor de Olympische Spelen in Londen in 2012.

Corgi's en dorgi's

De koningin had niet alleen corgi's, maar ook dorgi's. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar het resultaat van een onverwachte ontmoeting tussen corgi Tiny en Pipkin, de dashond van prinses Margaret. Elizabeth was ook meteen fan van dit beestje, dus fokte ze in de jaren daarna ook dorgi's. In 2013 stopte ze met het fokken van corgi's omdat ze na haar overlijden geen jonge honden wilde achterlaten. In 2018 overleed de laatste afstammeling van Susan.

Cadeau van prins Andrew

In 2021 kreeg koningin Elizabeth twee hondjes cadeau van haar zoon prins Andrew en zijn dochters prinses Beatrice en prinses Eugenie. Ze hoopten dat de hondjes Muick en Ferug haar een beetje konden opvrolijken toen haar echtgenoot prins Philip geregeld in het ziekenhuis verbleef. Kort na het overlijden van prins Philip overleed helaas ook Fergus. Kleindochters Beatrice en Eugenie gaven haar toen corgi Sandy. Elizabeth maakte nog vaak lange wandeling met de honden.

Nu de koningin is overleden, vangen prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson de beestjes op. Muick en Sandy verhuizen dus naar de Royal Lodge, de residentie van Andrew en Sarah in de buurt van Windsor Castle. Sarah Ferguson is geen vreemde voor de dieren. Ze ging vaak samen met de koningin en de honden wandelen. De koningin had ook nog een dorgi en een cocker spaniel. Waar deze hondjes gaan wonen is nog niet bekend.

Afscheid nemen

De afgelopen dagen kwamen al veel mensen naar Londen om afscheid te nemen van Elizabeth, bloemen achter te laten of haar een laatste groet te brengen. Veel mensen namen als eerbetoon hun eigen corgi mee. Dat leverde vertederende beelden op:

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

