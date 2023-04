Rosanne is groot fan van Máxima: “We zijn zelfs op dezelfde datum getrouwd”

Van Utrecht naar Rotterdam, van Steenbergen naar Zeist. Rosanne Romeijn (30) reist zoveel mogelijk de koninklijke familie achterna om mooie foto’s te maken. Ze is groot fan van ze, vooral van Máxima, en trouwde zelfs op dezelfde datum als ons koninklijk paar. “Máxima herkent me inmiddels.”

Merel Brons PPE

“Ik vond het koninklijk huis als kind al interessant, de pracht en praal spreekt tot de verbeelding, zeker als je nog jong bent. Ik keek altijd graag naar de mooie foto’s in het tijdschrift Vorsten dat we thuis hadden. Maar ik werd pas echt fan toen ik Willem-Alexander en Máxima tijdens hun kennismakingstour na hun verloving voor het eerst in levenden lijve zag. Ze bezochten een dorp bij ons in de buurt. Met de hele klas stonden we als publiek langs de route. Máxima kwam op me afgelopen en gaf ze me een hand. Ik was tien jaar oud en vond het natuurlijk helemaal fantastisch. Een sprookje. Net zoals hun huwelijk dat ik kort daarop op televisie bekeek. Ik zat aan de buis gekluisterd.

Máxima en Willem-Alexander achterna

De jaren erna bleef ik het koningspaar via internet volgen. Op mijn zestiende ging ik voor het eerst met een vriendin van mijn moeder mee naar Prinsjesdag. Het was magisch om een glimp van de koninklijke familie op te vangen. Dat is het nog steeds. Ik ben het vanaf dat moment blijven doen. Met mijn scootertje en met het openbaar vervoerde reisde ik Willem-Alexander en Máxima achterna. Soms spijbelde ik zelfs om bij een bezoekje aanwezig te kunnen zijn. Het werd een echte hobby. Ik vind het leuk om mooie foto’s van ze te maken. Soms ben ik wel twee of drie keer per maand bij een bezoek aanwezig. Vooral Máxima vind ik altijd zo leuk om te zien, ze is spontaan, enthousiast en lief.

Vriendengroep

Toen ik vaker bij de bezoeken aanwezig was, ontmoette ik daar ook steeds meer mensen die ook vaak het koningspaar achterna reizen en zo ontstond een hechte vriendenclub die ik nu – jaren later – nog steeds om me heen heb. Mijn man en andere vriendinnen begrijpen soms minder goed dat ik voor een paar seconden soms uren sta te wachten. “Ga je nou daar nu weer naartoe?” vraagt hij dan. Ik zie het anders: dit is nou eenmaal mijn hobby geworden. Een ander gaat misschien naar een optreden van een zanger, maar ik vind dit leuk. Je hoeft niet alles te delen. Ik maak er ook altijd een leuk dagje uit van en zie dan ook de mensen die ik door deze hobby heb leren kennen. En nee, mijn huis staat heus niet vol met spullen van het koningshuis. Ik heb maar één boekenplank met wat foto’s en mokken.

In gesprek met Máxima

Ik ben er al vanaf 2007 bij, inmiddels weet Máxima wel wie ik ben. Ik heb al een paar keer een gesprekje met haar kunnen voeren. Ze vraagt altijd geïnteresseerd: “Hoe gaat het met u?” En ik heb haar ook een keer brief gegeven waarin ik mezelf voorstelde, met daarbij een interview uit een blad waar ik een keer in stond. Ik overhandigde haar ook de save-the-date-kaart voor onze bruiloft. Wij zijn namelijk getrouwd op een datum die niet alleen voor mij, maar ook voor het koninklijk paar bijzonder is: 02-02-2022, precies twintig jaar na hun huwelijksvoltrekking. Máxima vond het heel erg leuk en poseerde met de kaart in haar hand. En toen ik haar tijdens een bezoek daarna een foto van onze bruiloft gaf, reageerde ze heel enthousiast: “Wat zagen jullie prachtig uit!”

Moeilijk moment

We hebben ook een moeilijker moment samen beleefd. In 2009 was ik op Koninginnedag ook in Apeldoorn toen de aanslag plaatsvond. Ik vroeg aan Maxima of ik met haar op de foto mocht, maar ze stelde voor om dat de volgende keer te doen omdat het zo druk was. Niet veel later reed er een auto op de menigte in en werden er mensen geraakt. Het scheelde maar een haar of hij was ook tegen mij aangereden. Het heeft veel met me gedaan en ik heb er ook nog lang last van gehad, omdat ik die nare beelden maar moeilijk van mijn netvlies kreeg. Een paar maanden later was ik weer bij een bezoek. Máxima en Willem-Alexander gingen om me heen staan en we maakten samen een foto. Het voelde als zo’n bijzonder en warm moment, na al die ellende.

Zwanger

Inmiddels ben ik zwanger van ons eerste kindje. Dat heb ik Máxima ook verteld de laatste keer dat ik haar zag. Ze vond het heel erg leuk om te horen en wenste me veel geluk. Door de zwangerschap zal ik dit jaar voor het eerst sinds jaren niet bij de viering van Koningsdag aanwezig kunnen zijn. Dat vind ik even slikken, want ik was er heel graag bij geweest en vind het moeilijk dat moment nu te moeten missen. Maar ik heb me voorgenomen om straks weer gewoon te gaan, als de baby er is. Dan geef ik Máxima zeker een geboortekaartje.”