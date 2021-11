Royal on the run: koninklijke viervoeter van Zweedse Carl Philip en Sofia ontsnapt

En hoewel de border terriër de naam Siri draagt, net als de virtuele assistent die gemaakt is om te doen wat er van haar gevraagd wordt, luistert dit beestje niet zo goed.

Koninklijke hond ontsnapt

Zelfs als je in een koninklijk optrekje woont met de bloedknappe Carl Philip, prinses Sofia en hun drie kinderen, kun je de boel even goed zat zijn. Dat moet ook border terriër Siri gedacht hebben toen het beestje er vandoor besloot te gaan.

Niet de eerste ontsnapping

Het is niet de eerste keer dat de viervoeter het op een rennen zette, want in 2018 ontsnapte hij ook al eens uit Villa Solbacken. De politie kwam 'm toen thuisbrengen. Dit keer werd het rebelse hondje door een oplettende voorbijganger gevonden. De 20-jarige Angelina Berge zag Siri toen ze langs het park reed.

Gevonden

“Ik ben meteen uit de auto gesprongen toen ik het dier daar zag en probeerde dichterbij te komen. Het hondje liep alleen rond, maar leek wel vertrouwd met de omgeving. Toen kreeg ik het idee dat ze misschien van huis was weggelopen en belde ik direct het nummer dat op haar halsband stond. Helaas kregen we zowel telefonisch als via sms geen contact en was ook de dierenafdeling van de politie in Stockholm niet bereikbaar", aldus Angelina tegen de Zweedse media.

Prins aan de deur

Ze maakte nog een grapje tegen haar vriendin: wat als het de hond van de prins is? En ja hoor! “Nadat ik ging googelen zag ik dat de hond van Carl Philip wel vaker is ontsnapt en zag ik op foto’s meteen dat zij het was. Ik barstte in lachen uit en dacht: ‘dit kan niet waar zijn’. Vervolgens ben ik met mijn vriendin naar het huis gelopen en hebben we aangebeld met de mededeling dat we Siri gevonden hadden. De prins deed zelf open, samen met een van zijn zoons, en was ontzettend aardig. Het gezin was heel blij dat hun hond weer thuis was, hij bleef ons maar bedanken.”

Bron: Vorsten