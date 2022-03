De eerste documentaire gaat over prins William en zijn vrouw Kate. De twee tikken dit jaar de veertig aan en dat betekent dat ze ook een steeds meer prominente rol gaan krijgen binnen de Britse monarchie. In de documentaire wordt er teruggeblikt op hun jongere jaren.

Eerste ontmoeting tussen William en Kate

“We gaan terug naar de ontmoeting tussen Catherine en de prins en bespreken details over hun leven aan het hof in de jaren erna”, zo vertelt documentairemaker en royaltyverslaggever Sam Hoevenaar aan LINDA. “We spreken mensen die het paar kennen, ontmoet hebben of al jaren volgen als journalist, en geven het programma een Nederlands tintje.”

Nalatenschap prinses Diana

De tweede documentaire zal over prinses Diana gaan. Op 31 augustus 2022 is het namelijk precies 25 jaar geleden dat zij in Parijs na een auto-ongeluk overleed. “We blikken terug en bespreken haar nalatenschap met kenners, liefhebbers en mensen die een rol in haar leven hebben gespeeld”, zo vertelt Hoevenaar.

“Lady Di anno 2022 nog springlevend”

Volgens de royaltyverslaggever is Diana na al die jaren niet weg te denken uit het leven van de Britse royals en daarbuiten. “Het icoon is anno 2022 nog springlevend. Dat zie je al door alleen maar te kijken naar alle films en series die er nog steeds over haar verschijnen. Ze heeft onderwerpen op de kaart gezet én voor royals wereldwijd vandaag de dag het verschil gemaakt.”

De exacte releasedatum van beide documentaires is nog niet bekendgemaakt, dus we zullen nog even geduld moeten hebben.

Prinses Diana blijft een belangrijke rol in het leven van haar kinderen spelen. Zo praten William en Kate regelmatig met hun kinderen over hun overleden oma:

Bron: LINDA.