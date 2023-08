Royalfans weten het zeker: dít is het geheime Instagram-account van Meghan Markle

Dit zou niet heel raar zijn, want Meghan Markle was eerder nog een fervent sociale media-gebruiker. Ze was voor haar relatie met prins Harry actief op allerlei platforms en had zelfs haar eigen blog genaamd ‘The Tig’. Op haar Instagram plaatste ze ook talloze persoonlijke kiekjes uit haar leven. Na haar ontmoeting met prins Harry besloot ze echter alles te verwijderen.

Mysterieus

“Ik heb de persoonlijke keuze gemaakt om geen accounts te hebben. Voor mijn eigen zelfbehoud zit ik al heel lang niet meer op social media”, zo verklaarde ze eerder nog in een interview met het Amerikaanse tijdschrift ‘Fortune’. Fans zijn er echter van overtuigd dat ze stiekem de beheerder is van het Instagram-account @meghan. Dit account bestaat al een aantal jaren maar er is nog nooit eerder iets op gepost. Er is niet meer te zien dan een mysterieuze profielfoto van een bosje bloemen. Het account heeft inmiddels al meer dan 50.000 volgers en er lijken er met de dag meer bij te komen. De grote vraag is nu alleen of Meghan het echt is.

Bron: Instagram