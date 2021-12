Royals zetten de ‘double breasted’-trend

Naast Kate Middleton en prinses Mary van Denemarken zijn ook prinses Märtha Louise van Noorwegen en de Spaanse koningin Letizia erin gespot.

Statement

Als je voor een jas of blazer gaat met knopen, kun je kiezen tussen single breasted of double breasted. De keuze is aan jou, maar het zijn in ieder geval beide klassiekers die je zowel casual als meer gekleed kunt dragen. Toch gaat de voorkeur van de Europese royals uit naar de double breasted jas of blazer. Waarom? Deze heeft een hoger fashion gehalte. Je maakt er eerder een statement mee.

Volop variaties

De double breasted-trend kun je zowel als blazer of als jas dragen. Daarnaast kan het in het lang, in het kort, met een patroon of gewoon chique effen. Laat je vooral inspireren door de trendsettende royals:

Kate Middleton draagt een double breasted-colbert Beeld Getty Images

Koningin Letizia van Spanje draagt een oversized blazer met een dubbele rij knopen. Beeld GC Images

