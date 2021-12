Royalty-expert: “De huidige situatie verslechtert de band tussen Charlene van Monaco en het volk”

De Zuid-Afrikaanse Olympische zwemster Charlene Wittstock trouwde in 2011 tijdens een uitbundige ceremonie met prins Albert. Inmiddels zijn de twee tien jaar getrouwd, maar een huwelijk zonder problemen is het allerminst.

Ongelukkig in huwelijk

Al drie keer voor het huwelijk probeerde Charlene Monaco te ontvluchten, zo gingen de geruchten. Tijdens het huwelijk volgde het ene schandaal na het andere (Affaires! Buitenechtelijke kinderen! - door Albert) en ook nu zijn alle ogen weer op het stel gericht. Charlene verblijft momenteel in een kliniek, maar prins Albert houdt nog steeds de schijn op: in hun huwelijk zouden er geen problemen zijn. Maar daar gelooft het volk maar weinig van.

Slecht imago

Hoewel prins Albert behoorlijk wat op zijn kerfstok heeft, is het toch Charlene waar het volk van Monaco onvrede over uit. Maddalena Mastrostefano, expert op het gebied van de Europese koningshuizen, vertelt aan Express waar dit aan ligt.

Taalbarrière

Maddalena legt uit: “Charlene heeft altijd last gehad van haar taalbarrière. Het volk heeft haar vaker een lange periode geen Frans horen spreken. Pas nadat de kinderen geboren waren, hield ze een hele toespraak in het Frans, waarin ze tegen Albert zei dat hij de prins van haar hart was. Toen pas begon het volk meer sympathie voor haar te krijgen.”

Van de radar

Maar dat Charlene de afgelopen tijd in Zuid-Afrika is geweest en nu weer van de radar is verdwenen, is volgens Mastrostefano ook niet goed voor haar imago. Waar andere Europese royals op werkbezoeken gaan, moet Charlene dit nu allemaal missen.

Spanningen

“Het versterken van diplomatieke en economische banden met andere landen, dat hoort bij haar taken als royal. Dat ze dat nu allemaal mist, zal spanning veroorzaken bij het volk. Vooral om dat haar band met het volk vanaf het begin al niet goed was”, legt Mastrostefano uit.

