RVD geeft toe: de Oranjes jagen op Kroondomein Het Loo en dít is waarom

Ook wordt nu duidelijk waarom en hoe vaak koning Willem-Alexander zelf precies jaagt.

Jacht op Kroondomein Het Loo

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) doet de koninklijke familie dat om overpopulatie van wild te voorkomen, zo staat in het statement op de website. De RVD legt uit: “Het afschot op Kroondomein Het Loo wordt voor bijna 90 procent uitgevoerd door professionele faunabeheerders. De professionele faunabeheerders zijn in dienst bij de Dienst van het Koninklijk Huis. Sommige leden van de Koninklijke Familie en hun gasten, als zij houder zijn van een jachtakte, doen dit incidenteel ook. Dit gebeurt altijd onder één op één begeleiding en toezicht van de faunabeheerders vanwege hun kennis van de wildstand en het terrein.”

Koning Willem-Alexander jaagt één dagdeel per jaar

De koning jaagt dan ook niet vaak, slechts één dagdeel per jaar, vertelt de RVD. “Daarnaast wordt er afschot gepleegd door studenten van het IPC Groene Ruimte die een deel van hun opleiding Praktisch Grofwildbeheer volgen op Kroondomein Het Loo en andere delen van de Veluwe.”

Evenwicht

Royaltydeskundige Rick Evers laat aan NU.nl weten dat koning Willem-Alexander het jagen altijd heeft verdedigd: “Hij heeft ook altijd gezegd dat het voor mensen die niet jagen lastig te begrijpen is. Het gaat volgens hem om het in stand houden van een gezond evenwicht. Anders gaan bepaalde dieren, als er te weinig te eten is, uiteindelijk hun eigen soort opeten.”

Subsidie

De kans is groot dat er op dit moment gejaagd wordt op Kroondomein Het Loo. Het Kroondomein is namelijk tussen half september en eind december gesloten voor publiek. Of dat volgend jaar nog steeds zo is, dat is nog even de vraag. De koning mag namelijk geen aanspraak meer maken op de subsidie als hij het Kroondomein niet het hele jaar opent voor publiek. Wat de koning beslist wordt duidelijk als hij voor het einde van het jaar een subsidieaanvraag doet.

Bron: NU.nl.