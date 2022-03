Staatsbezoek Willem-Alexander en Máxima aan Griekenland opnieuw uitgesteld

De twee zouden van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 maart naar Griekenland gaan.

Menselijk leed

De RVD laat weten: “Vanwege de oorlog in Oekraïne en het menselijke leed van de Oekraïense bevolking en de vluchtelingen is het voorgenomen staatsbezoek van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Griekenland in goed overleg met president Katerina Sakellaropoulou opnieuw uitgesteld.”

Tweede keer

Het is de tweede keer dat het bezoek wordt uitgesteld. Het koningspaar zou namelijk in december al naar Griekenland gaan, maar toen werd het verschoven vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Wanneer de trip nu wordt gepland, is nog niet bekend.

Plannen voor Oekraïne

De koning maakt ook plannen voor een ander bezoek aan het buitenland. Samen met oud-voetballer Evgeniy Levchenko wil hij naar Oekraïne zodra de oorlog voorbij is. Die afspraak maakten de twee dinsdag toen het koningspaar sprak met mensen uit de Oekraïense gemeenschap.

Bron: RTL Boulevard