Prinses Máxima Beeld Getty Images

Stijlvol en fleurig: 5x Máxima's liefde voor bloemenprints

Koningin Máxima weet als geen ander hoe de juiste prints je outfit maken of kraken. Eén van haar favorieten is de bloemenprint, en daar kunnen we flink van meegenieten. Libelle zette haar mooiste bloemige outfits op een rij.