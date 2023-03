Dat je nooit te oud bent om felle kleuren te dragen, bewijst prinses Beatrix. Op donderdag bracht ze een bezoek aan het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, vanwege het 160-jarige bestaan, en daarvoor trok ze een vrolijke outfit uit de kast.

Prinses Beatrix in magenta

Ben je op zoek naar mode-inspiratie, dan is het altijd een goed idee om naar de royals te kijken. Kate Middelton verscheen eerder al in dé trendkleur van 2023 en nu is dus ook onze eigen prinses Beatrix aan de beurt. Haar magenta jasje sprong er direct uit door de verder rustige combinatie van een zwarte pantalon en dito ballerina’s. Ook voor onderweg koos Beatrix voor een zwarte mantel, waardoor het magenta nog meer opviel.

Stijlvolle prinses: ook Beatrix gespot in dé modekleur van 2023 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Werkbezoeken Beatrix

We zien de prinses steeds minder vaak in het openbaar. Vanwege haar leeftijd doet ze het wat rustiger aan en staan er minder werkbezoeken in haar agenda. Onlangs lag ze er enkele weken volledig uit, omdat ze kampte met een polsbreuk na een val tijdens het skiën. Inmiddels gaat het gelukkig weer goed met de prinses en verschijnt ze zo af en toe weer op een werkbezoek - voorzien van haar immer stralende glimlach.

Dat ook royals kleding doorgeven aan volgende generaties, bewijst onderstaande video.

Bron: Brunopress