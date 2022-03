Juist omdat niemand dat destijds deed, wilde Victoria graag trouwen in het wit. In 1840 gaven zij en prins Albert elkaar het jawoord en schitterde Victoria in haar witte jurk, als een van de eerste vrouwen ooit. Ze had al haar gasten opgedragen om een andere kleur dan wit te dragen, zodat zij nóg meer in het oog zou springen op de bijzondere royal wedding.

Trouwen in wit

Beeld National Gallery of Art, Washington, D. C/Franz Xaver Winterhalter

Biografe Julia Bard vertelt dat de vorstin goed over de kleur van haar jurk had nagedacht, omdat ze wist dat een bleke tint de delicate details van haar jurk zou benadrukken. “Ook daarom heeft Victoria voor wit gekozen. Het was de perfecte kleur om het delicate kant te benadrukken in combinatie met haar bleke huid”, schrijft ze.

Rouwen in zwart

Koningin Victoria ging niet alleen door haar witte trouwjurk de geschiedenisboeken in als trendsetter. Toen prins Albert vrij jong overleed, droeg Victoria voor de rest van haar leven bijvoorbeeld veel zwarte sieraden. Op die manier werd het dragen van zwart in tijden van rouw ook een traditie in Engeland.

Bron: Beau Monde, All things Ruffnerian